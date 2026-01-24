Laatste nieuws
Goodijk voorspelt transfer: "Dan kan het dat Ajax weer aanklopt"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Oleksandr Zinchenko komt Ajax versterken. Dat betekent echter niet dat de Amsterdammers geheel stil zitten op de transfermarkt. Nog altijd geldt dat Anton Gaaei en Owen Wijndal weg mogen uit Amsterdam.

"De komst van Zinchenko betekent dat de gesprekken met João Pedro Chermont voorlopig on hold zijn gezet, zoals VI deze week berichtte", deelt Lentin Goodijk in Voetbal International. "Met Takehiro Tomiyasu, die zoals verwacht nog even nodig heeft om inzetbaar te zijn, Lucas Rosa, Anton Gaaei en Wijndal heeft Ajax nu immers vijf backs in de A-selectie."

"Voor die laatste twee is Ajax bereid om mee te werken aan een vertrek, al liet Wijndal laatst in Alkmaar nog eens duidelijk weten dat hij de club niet zomaar verlaat", weet de journalist. "Hij heeft het naar zijn zin bij Ajax, heeft een mooi contract en speelt ook simpelweg bijna alles."

"Mocht er de komende week toch een back vertrekken, dan kan het zijn dat Ajax weer bij Santos aanklopt voor Chermont", schrijft hij. "Hij zou sowieso meer een optie voor de toekomst zijn. De contracten van Tomiyasu en Zinchenko lopen komende zomer immers af, Jordi Cruijff kan daar de komende maanden een beslissing over nemen."

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Owen Wijndal Anton Gaaei
