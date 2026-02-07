Goodijk zeer kritisch op Ajax: "Verdient een grondige evaluatie"

Ajax is er opnieuw niet in geslaagd om een specialist voor de meest cruciale positie in het elftal binnen te halen. Voor de tweede transferwindow op rij eindigt de zoektocht naar een nummer 6 met lege handen. Journalist Lentin Goodijk van Voetbal International spaart Ajax niet in zijn oordeel.

De conclusie is hard: Ajax begint en eindigt het seizoen zonder echte controleur op het middenveld. "Zo eindigt Ajax het seizoen, zoals het begonnen is: zonder specialist op de meest bepalende positie in het elftal", stelt Goodijk.

De clubleiding had tot het laatste moment hoop. Trainer Grim liet zondag nog weten een versterking te verwachten, maar die kwam er niet. Integendeel zelfs. Ajax zag met McConnell, Van den Boomen en Taylor drie middenvelders vertrekken, zonder dat daar een directe vervanger tegenover stond.

Volgens Goodijk zijn er intern noodoplossingen voorhanden, maar die veranderen weinig aan de kern van het probleem. "Natuurlijk is dat op te lossen voor dertien Eredivisie-wedstrijden." Hij wijst daarbij op de ontwikkeling van Youri Regeer en alternatieven als Itakura en Zinchenko, die bij Oekraïne ook op het middenveld speelt. Toch blijft het behelpen.

Ajax kiest er bewust voor om budget te sparen richting de zomer, in de hoop dan een gerichte versterking te halen. Maar die strategie kent een prijs. "Maar toch is het pijnlijk. Een nieuwe regisseur op het middenveld had Ajax de komende maanden een enorme boost kunnen geven in de strijd om plek twee en daarmee de zilvervloot van de Champions League."

De kwetsbaarheid van de huidige selectie baart zorgen. "Ook met de huidige selectie zou Ajax toch in ieder geval bij de bovenste drie moeten kunnen eindigen, maar ook Grim moest zondag toegeven dat het wel heel fragiel blijft op deze manier."

Volgens Goodijk is het inmiddels moeilijk uit te leggen aan de achterban. "Het ontbreken van een ervaren nummer 6 is eigenlijk niet meer uit te leggen aan de achterban, die wekelijks de tekortkomingen met eigen ogen moet aanschouwen."

De journalist wijst daarbij niet alleen naar pech of marktomstandigheden, maar vooral naar beleid. "Als je zoekopdracht verandert van een ervaren leider naar een jong talent en weer terug, en van een pure nummer 6 naar een speler die beter rendeert als nummer 8, en van huren zonder koopoptie naar plotseling vijftien miljoen op tafel leggen, naar toch weer huren, dan is daar geen touw aan vast te knopen."

Het oordeel is helder. "Met gedegen beleid heeft het in ieder geval weinig meer te maken. Dat transferproces verdient, opnieuw, een grondige evaluatie."