Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

Volgens Lentin Goodijk lijkt de kans klein dat Takehiro Tomiyasu ook volgend seizoen nog voor Ajax speelt. In Rondje Play-Offs van Voetbal International vertelde de clubwatcher dat de Japanner zich de afgelopen periode niet echt onmisbaar heeft gemaakt in Amsterdam.

Goodijk ging daarbij eerst in op de situatie van Oleksandr Zinchenko. "Zinchenko ligt er natuurlijk nog heel lang uit. Hij moet nog minstens een halfjaar revalideren", aldus de verslaggever.

Over Tomiyasu is Goodijk minder positief. "Voor Tomiyasu staat de deur op een kier, maar ik zie het eigenlijk niet zo snel gebeuren. Hij heeft de afgelopen twee wedstrijden niet gespeeld en nu viel hij tien minuutjes in. Dat is voor hem niet zo aantrekkelijk."