Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

bron: Voetbal International

Volgens Lentin Goodijk lijkt de kans klein dat Takehiro Tomiyasu ook volgend seizoen nog voor Ajax speelt. In Rondje Play-Offs van Voetbal International vertelde de clubwatcher dat de Japanner zich de afgelopen periode niet echt onmisbaar heeft gemaakt in Amsterdam.

Goodijk ging daarbij eerst in op de situatie van Oleksandr Zinchenko. "Zinchenko ligt er natuurlijk nog heel lang uit. Hij moet nog minstens een halfjaar revalideren", aldus de verslaggever.

Over Tomiyasu is Goodijk minder positief. "Voor Tomiyasu staat de deur op een kier, maar ik zie het eigenlijk niet zo snel gebeuren. Hij heeft de afgelopen twee wedstrijden niet gespeeld en nu viel hij tien minuutjes in. Dat is voor hem niet zo aantrekkelijk."

Volgens de Ajax-volger speelt ook de waardering vanuit de club en supporters een belangrijke rol in de afweging van de verdediger. "Als hij op handen gedragen wordt en hij alles speelt, dan is hij misschien nog wat eerder bereid om financieel iets in te leveren en zich op die manier aan Ajax te verbinden", legt Goodijk uit.

Daar voegde hij aan toe: "In die zin is de liefde wat minder gegroeid in de afgelopen weken, dus ik zie het eigenlijk niet gebeuren dat hij langer blijft."

Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

