Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Goodijk ziet Ajax opzichtig falen: "Het meest beschamende was..."

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International Foto: © Screenshot Voetbal International

Ajax had zaterdagavond grote problemen met de standaardsituaties van NEC, iets wat dit seizoen vaker is voorgekomen. Lentin Goodijk zag dat het verdedigend opnieuw misging bij hoekschoppen en vrije trappen.

Volgens de Ajax-watcher van Voetbal International leek het probleem de afgelopen maanden juist minder groot. "Het is voor mijn gevoel vooral in het eerste half jaar een item geweest. In de laatste maanden ging het in mijn ogen wel een stuk beter, maar het zag er nu wel heel slecht uit." Vooral het feit dat telkens dezelfde speler vrij kon komen, stoorde hem. "Het meest beschamende was dat het telkens dezelfde speler was die vrij kwam. Die kennen ze notabene vrij goed."

Ahmetcan Kaplan was meerdere keren gevaarlijk bij dode spelmomenten. Goodijk vroeg trainer Grim na afloop naar de aanpak van Ajax bij standaardsituaties en keek het zelf ook terug. "Het idee is om de beste koppers van de tegenstanders in de zone te verdelen voor het doel. Dan staan Dolberg, Sutalo en Baas wat meer bij de tweede paal en is het aan de middenvelders om de beste koppers van NEC te blokken, zodat ze niet op volle snelheid kunnen aanlopen en binnenknikken."

Gerelateerd:
Joeri Heerkens

Heerkens baalt: "Vind het jammer dat de keuze niet op mij valt"

0
Ronald Koeman

Koeman weg? "Heb gehoord dat we een donkere bondscoach krijgen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ahmetcan Kaplan
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties