Goodijk ziet Ajax opzichtig falen: "Het meest beschamende was..."

Ajax had zaterdagavond grote problemen met de standaardsituaties van NEC, iets wat dit seizoen vaker is voorgekomen. Lentin Goodijk zag dat het verdedigend opnieuw misging bij hoekschoppen en vrije trappen.

Volgens de Ajax-watcher van Voetbal International leek het probleem de afgelopen maanden juist minder groot. "Het is voor mijn gevoel vooral in het eerste half jaar een item geweest. In de laatste maanden ging het in mijn ogen wel een stuk beter, maar het zag er nu wel heel slecht uit." Vooral het feit dat telkens dezelfde speler vrij kon komen, stoorde hem. "Het meest beschamende was dat het telkens dezelfde speler was die vrij kwam. Die kennen ze notabene vrij goed."

Ahmetcan Kaplan was meerdere keren gevaarlijk bij dode spelmomenten. Goodijk vroeg trainer Grim na afloop naar de aanpak van Ajax bij standaardsituaties en keek het zelf ook terug. "Het idee is om de beste koppers van de tegenstanders in de zone te verdelen voor het doel. Dan staan Dolberg, Sutalo en Baas wat meer bij de tweede paal en is het aan de middenvelders om de beste koppers van NEC te blokken, zodat ze niet op volle snelheid kunnen aanlopen en binnenknikken."