Goodijk ziet drie leiders bij Ajax: "Continu kilometers vreten"

Ajax is na 27 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie met maar liefst negen punten voorsprong ten opzichte van PSV. Lentin Goodijk ziet dat er een 'flinke cultuuromslag' is geweest bij de club uit Amsterdam op het gebied van fitheid.

"Ajax schoof Sam Feringa door naar de functie van hoofd fysiek, stelde met Martijn Redegeld een topsportcoach aan en voerde meer gerichte wijzigingen door", blikt hij terug op de website van VI. "Maar uiteindelijk is de hoofdtrainer de eindverantwoordelijke voor het fysieke programma. Farioli en zijn staf hebben daar vanaf dag één buitengewoon veel energie in gestopt. Ook dat geven spelers continu aan: dat die energie overslaat op de groep", aldus Goodijk.

"Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen, maar de resultaten zijn al duidelijk zichtbaar", vervolgt de verslaggever. "Er wordt op een hoge intensiteit getraind en de spelers zijn zeer bewust bezig met onder meer hun voeding en herstel, ook geholpen door de leiders in de selectie zoals Jordan Henderson, Davy Klaassen en Remko Pasveer", constateert Goodijk.

"Daardoor hebben de spelers van Ajax in de beslissende maanden van het seizoen niet alleen de bereidheid, maar ook het vermogen om continu kilometers te vreten om als team te verdedigen en aan te vallen", beseft hij. "Geen ploeg in de Eredivisie scoorde dit seizoen zo vaak in het laatste kwartier van een wedstrijd als Ajax", weet Goodijk.