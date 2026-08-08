Goodijk ziet nieuw Ajax bloeien: "Gaan weer voor de landstitel"
Bij Ajax is het chagrijn van vorig seizoen definitief naar de achtergrond verdwenen. Onder leiding van de nieuwe trainer Míchel Sanchez en technisch directeur Jordi Cruijff wordt er met een gerenoveerde selectie keihard gewerkt aan een wederopstanding. Clubwatcher Lentin Goodijk ziet in zijn analyse voor Voetbal International een duidelijke structuur ontstaan en verwacht nog meer transfervuurwerk in de hoofdstad.
Het was de afgelopen jaren een komen en gaan van trainers in de Johan Cruijff ArenA. Goodijk trapt zijn analyse dan ook af met die pijnlijke constatering. "Bij Ajax staat deze zomer in het teken van een nieuwe start. Wéér een nieuwe start. Steven Berghuis verwoordde het afgelopen week treffend: hij kwam in 2021 naar Ajax en heeft sindsdien iedere zomer een nieuwe trainer, met een nieuwe staf en een nieuwe speelwijze zien komen."
Na namen als Schreuder, Steijn, Farioli en Heitinga is het nu aan de Spanjaard Míchel om de rust te laten wederkeren. Daarbij wordt hij flink geholpen door de daadkracht van de clubleiding. "Cruijff haalde met Julian Brandt, Caio Henrique, Daley Blind, Marcos Leonardo, Marc-André ter Stegen en Tolu Arokodare al zes ervaren kwaliteitsspelers binnen die direct impact kunnen hebben en daar zal het niet bij blijven", voorspelt Goodijk.
De transferhonger in Amsterdam is namelijk nog niet gestild. De VI-verslaggever verwacht nog de nodige mutaties. "Ajax wil sowieso nog een controleur op het middenveld aantrekken. Als Paris Saint-Germain voldoet aan de vraagprijs voor Mika Godts, zal daar ook een vervanger voor komen: Noa Lang is de voornaamste kandidaat. En Ajax kijkt nog voor een buitenspeler en versterkingen voor de defensie, al hangt dat ook af van wie er nog vertrekken. Hoe dan ook is Cruijff enorm aan het doorselecteren deze zomer."
De vernieuwde selectie moet direct resultaat gaan opleveren. "Over de doelstelling voor dit seizoen doet Ajax dan ook niet kinderachtig: de recordkampioen van Nederland gaat weer voor de landstitel", stelt Goodijk. Hij ziet dat het harde werken van Míchel zijn vruchten afwerpt. "De spelers maakten lange dagen, met regelmatig twee trainingen en veel besprekingen om de nieuwe speelwijze zo snel mogelijk eigen te maken. Dat is terug te zien op het veld, waar nog niet alles goed gaat, maar in ieder geval een duidelijke structuur zichtbaar is, die rust en vertrouwen geeft aan het elftal."
Door de nog altijd lopende transfermarkt krijgen ook talenten de kans om zich te laten zien. "Dat Ajax nog niet al zijn transfertargets binnen heeft, bood de afgelopen weken ook ruimte aan talent van De Toekomst. Míchel vertelde dat hij positief verrast is over de inbreng van jonge spelers als Abdellah Ouazane (17) en Mohamed Abdalla (16), waarbij met name eerstgenoemde zich nadrukkelijk laat gelden."
De frisse wind doet de club goed, besluit Goodijk. "Ook dat voedt het enthousiasme van de achterban. Het chagrijn van afgelopen jaar maakt in Amsterdam zodoende meer en meer plaats voor enthousiasme en hoop op een nieuwe wederopstanding."
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