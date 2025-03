Gooijer geeft blessure update: "Ik moest mezelf ook afremmen"

"Het was een ongelukkig moment", blikt Gooijer terug op zijn blessure in een interview met Voetbal International. "Ik voelde iets knappen, maar in eerste instantie leek het mee te vallen. Pas na de scan in het ziekenhuis bleek dat mijn kruisband afgescheurd was."

Zijn revalidatie verliep volgens plan, maar hij neemt geen risico’s. "Mijn herstel verloopt volgens plan. Ik neem de tijd om volledig wedstrijdfit terug te komen en volg daarin het medische traject." De verdediger beschrijft het herstelproces als een enorme uitdaging. "Het was een mentale en fysieke uitdaging. In de eerste maanden heb ik bij Veel Beter in Almere gerevalideerd, dicht bij huis."

Hij moest leren omgaan met frustraties en geduld hebben. "In het begin ben je afhankelijk van anderen en dat is frustrerend, maar zodra je weer vooruitgang boekt, geeft dat motivatie. Ik moest mezelf ook afremmen, omdat ik vaak het gevoel had dat ik al meer kon." Zijn discipline heeft hem uiteindelijk sterker gemaakt. "Het was een persoonlijke strijd, maar die discipline heeft me mentaal sterker gemaakt."

Ondanks de weinige speelminuten ziet Gooijer veel winst. "Zeker. Ondanks dat ik maar 23 minuten in actie ben gekomen dit seizoen, heb ik veel geleerd." Zijn ervaring heeft hem een volwassenere speler gemaakt. "Ik voel me volwassener in mijn spel en weet beter hoe ik met mijn lichaam moet omgaan. In de minuten die ik tegen FC Utrecht maakte, merkte ik al dat ik een veel volwassenere speler was dan daarvoor."