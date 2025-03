Gooijer trots na contractverlenging: "Spreekt veel vertrouwen uit"

Tristan Gooijer is heel blij zijn contract bij Ajax verlengd te hebben. De twintigjarige rechtsback tekende vrijdag bij tot medio 2029.

Gooijer raakte al vroeg dit seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar krijgt het vertrouwen voor de toekomst. "Het spreekt heel veel vertrouwen en waardering uit dat ik mijn contract mag verlengen tot 2029. Ik ben echt super blij, super blij", reageert de verdediger in gesprek met de clubkanalen.

Het gaat de goede kant op met de blessure van de jonge Gooijer. "Ik zit nu op zesenhalve maand na mijn operatie. Ik voel me supersterk en fit. Ik heb laatst voor de eerste keer weer met de groep meegetraind (van PEC Zwolle, red.), dus ik ben goed op weg", legt hij uit. "Na zo'n blessure kunnen ze ook denken: komt hij wel goed terug? Maar Ajax denkt hetzelfde als ik. Ik sta er ook zo in dat ik veel sterker terugkom. Dat ze hetzelfde denken is alleen maar mooi."