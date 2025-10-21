Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Gordon geeft opheldering over 'Heitinga-gerucht': "Zochten ze na"

Arthur
Gordon Heukeroth
Gordon Heukeroth Foto: © BSR Agency

Tijdens de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena afgelopen weekend lieten AZ-supporters van zich horen met een opvallend lied over John Heitinga en Gordon, die het met elkaar gedaan zouden hebben volgens meerdere geruchten.

In de talkshow Gordon & Froukje reageert Gordon op de ontstane geruchten en legt hij uit waar het verhaal vandaan komt. "Ik zat van de zomer Bij Andy in de Auto en daar had ik gezegd dat ik het ooit in het verleden eens met een Ajax-speler heb gedaan. Maarja, ik heb ook ooit wat met een Feyenoord-speler gedaan, met een speler van Go Ahead Eagles en van Willem II. Toen hebben ze helemaal nagezocht: wie is er dan op vakantie geweest naar Mykonos en dat bleek ook John Heitinga geweest te zijn."

Gordon haalt de geruchten weg en geeft bij Radio 10 volgende aan over het Heitinga-gerucht. "Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Ik ga niet zeggen wie het wel was. Maar ik vond het wel een opwindend iets, zo'n heel stadion achter me", waarmee Gordon weer eens in de belangstelling staat.

John Heitinga

'Heitinga zit in tweestrijd': "Hij staat nu voor een dilemma"

0
Enzo Maresca

'Onrust bij Chelsea voorafgaand aan treffen met Ajax': "Geen klik"

0
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
