Gordon geeft opheldering over 'Heitinga-gerucht': "Zochten ze na"

In de talkshow Gordon & Froukje reageert Gordon op de ontstane geruchten en legt hij uit waar het verhaal vandaan komt. "Ik zat van de zomer Bij Andy in de Auto en daar had ik gezegd dat ik het ooit in het verleden eens met een Ajax-speler heb gedaan. Maarja, ik heb ook ooit wat met een Feyenoord-speler gedaan, met een speler van Go Ahead Eagles en van Willem II. Toen hebben ze helemaal nagezocht: wie is er dan op vakantie geweest naar Mykonos en dat bleek ook John Heitinga geweest te zijn."

Gordon haalt de geruchten weg en geeft bij Radio 10 volgende aan over het Heitinga-gerucht. "Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Ik ga niet zeggen wie het wel was. Maar ik vond het wel een opwindend iets, zo'n heel stadion achter me", waarmee Gordon weer eens in de belangstelling staat.