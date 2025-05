Gordon heeft onthulling over Farioli: "Dat vond ik wel bijzonder"

Gordon heeft in de talkshow Vandaag Inside onthuld dat Francesco Farioli zijn huurappartement in Amsterdam nog niet heeft opgezegd. De Italiaanse trainer, die het onderkomen huurt van de zanger zelf, lijkt zo dus nog niet definitief afscheid te hebben genomen van de stad.

De Italiaan en Ajax maakte maandag het nieuws bekend dat ze niet met elkaar doorgingen. "Ik heb nog geen afzegging gehad", laat de zanger weten over het contract dat hij heeft met Farioli voor zijn appartement in Amsterdam.

"Dat vond ik ook wel bijzonder", gaat Gordon verder. "Hij heeft nog niet opgezegd, nee." Presentator Wilfred Genee vraagt of Farioli wil blijven. "Geen idee", antwoordt Gordon. "Het zal wel komen denk ik. Het is een hele leuke vent trouwens. Ik had wel bij hem in willen wonen", grapt de zanger vervolgens.

Gordon vindt het zonde dat Farioli de deur sluit. "Ook voor Ajax. Ik vond dat hij het best goed deed. Het is een sympathieke man. Andy van der Meijde zei dat het vroeger heel normaal was om zoveel koks mee te nemen. Maar ik denk dat hij (Farioli, red.) al een club heeft, anders doe je dit niet", voorspelt Gordon.