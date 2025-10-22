Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Heitinga besproken bij Shownieuws: "Hoorde meest ranzige dingen"

Rik Engelbertink
bron: Shownieuws
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

AZ-Ajax stond afgelopen weekend op het programma. In de Johan Cruijff ArenA werden er meerdere liederen gezongen over John Heitinga en Gordon. Op social media gingen er de hele week verhalen rond over dat het duo met elkaar geslapen zou hebben. Inmiddels heeft Gordon van zich laten horen over de zaak.

"Gordon zei dat hij deze zomer het bed had gedeeld met een Ajax-speler. En hij zei dat deze Ajax-speler deze zomer op het Griekse eiland Mykonos geweest was, waar Gordon veel komt met zijn gezin en kinderen", schetst Guido den Aantrekker bij Shownieuws de achtergrond van het verhaal. 

"Toen zijn mensen gaan spitten en graven. En het gaat dus om John Heitinga, die was daar dus", is de conclusie. "Dit ging helemaal los afgelopen weekend. Ook tijdens AZ-Ajax hoorde je de meest smerige en ranzige dingen. En het gaat al niet zo lekker met John..."

Gordon zelf sprak erover in zijn radioshow op Radio 10. "Ik heb ook een keer wat met een Feyenoord-speler gedaan, iemand van Go Ahead Eagles en van Willem II", zegt Gordon, die de hype omtrent het verhaal voor geinig lijkt te vinden.

"Toen hebben ze nagezocht wie het was en dat bleek John Heitinga te zijn geweest. Maar dat is absoluut niet waar. Maar ik ga niet zeggen wie het wel was", zegt Gordon, die de spreekkoren wel leuk vond. "Ik vond het wel opwindend, een heel stadion dat zo zingt. Een supporter meer of minder kan mij niet schelen."

