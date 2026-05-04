2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"

Niek
Gordon poseert bij Bisous in Amsterdam
Gordon poseert bij Bisous in Amsterdam Foto: © BSR Agency

Gordon was maandagochtend in Gordon & Froukje, de ochtendshow van Radio 10, vol lof over Francesco Farioli. De Portugese oefenmeester was vorig seizoen nog werkzaam bij Ajax en Gordon kent hem goed. 

"Mijn ouwe huurder Farioli is met FC Porto gewoon landskampioen geworden", vertelt hij op de website van Vandaag Inside. "Dan denk ik: jezus, had die man gewoon bij Ajax nooit weggedaan... Dan had hij mijn huis (een woning in Amsterdam, red.) gekocht en het leuke is: ik deed deze week een laatje open en toen lagen al die opstellingen in de la, van Ajax. Geweldig", aldus Gordon. 

De zanger is ook erg gecharmeerd van de looks van de succesvolle trainer. "En het is een knappe man, echt niet normaal", vervolgt hij enthousiast. "Als ik dat had geweten, dan had hij de helft van de huur mogen betalen en was ik naast hem gaan liggen", grapt Gordon. Met Ajax eindigde Farioli uiteindelijk op de tweede plek, hoewel de club uit Amsterdam lange tijd bovenaan stond in de Eredivisie. 

