Gorter: "Daarom heb ik vriendelijk bedankt voor SC Heerenveen"

"Ik was heel erg op zoek naar een club in het buitenland en dat was ook de reden dat ik vriendelijk heb bedankt voor SC Heerenveen", legt Gorter uit in De Telegraaf. "Na jaren in Nederland wilde ik uit mijn comfortzone. Maar na seizoenen op de bank bij Ajax was het vooral tijd voor speelminuten. Gelukkig was er best veel interesse, dus ik heb alle opties naast elkaar kunnen leggen en een afgewogen keuze kunnen maken. De kans dat we Europa in gaan – in welk eindtoernooi uiteindelijk ook – is vrij groot. Dat in combinatie met een mooi en veilig land om in te wonen, maakte het plaatje wel compleet."

Gorter is onder de indruk in Cyprus. "Pafos heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het team en in de faciliteiten. Het trainingscomplex is super-de-luxe en heeft uitstekende velden. Ook al valt er hier maanden geen regen. En de club maakt een heel professionele indruk op me. Pafos is vorig seizoen niet voor niks kampioen geworden en doorgedrongen tot de kwartfinale van de Conference League. Nu spelen we voorronde Champions League", aldus de sluitpost. Pafos FC won dinsdagavond zonder Gorter in de derde voorronde van de Champions League met 0-1 bij Dinamo Kiev.

Ajax heeft wil zich correct opgesteld bij het vertrek van Gorter, die was verbannen naar 'kleedkamer 2'. "Zeker. Ik mocht transfervrij weg. En Ajax heeft alles heel snel geregeld met Pafos. Daar ben ik ze dankbaar voor. Ik heb ontzettend veel zin om mijn nieuwe avontuur te starten", besluit hij.