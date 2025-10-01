Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Gorter debuteert in Italië: "Had langer bij Ajax kunnen blijven"

Olaf Gorter maakte vorige week zijn debuut voor de hoofdmacht van Lecce. De voormalig jeugdspeler van Ajax kwam in de tweede helft in de ploeg in de bekerwedstrijd tegen AC Milan. 

Gorter verliet Ajax een jaar geleden voor Lecce en speelde vorig seizoen al veel in de jeugdploeg. Vorige week dinsdag maakte hij zijn debuut voor de hoofdmacht. "Het is natuurlijk een heel bijzonder moment. Vooral omdat het in een historisch stadion is. Tegen AC Milan, heel veel beter krijg je het niet", vertelt hij aan ESPN. "Toen ik het veld in stapte, zat ik vol adrenaline."

De inmiddels twintigjarige verdediger was meteen enthousiast toen Lecce zich vorig jaar meldde. "Het sportieve plan bij Lecce was gewoon goed. Ik vond het ook een mooie uitdaging om in een ander land voor mijn kansen te gaan", legt hij uit. "In principe had ik wat langer bij Ajax kunnen blijven, maar ik heb er toen voor gekozen dat dit voor mij het beste was."

