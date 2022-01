Geschreven door Idse Geurts 21 jan 2022 om 11:01

Jay Gorter mocht gisteravond zijn debuut in Ajax 1 maken. In de gewonnen bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (9-0) verving Gorter Remko Pasveer onder de lat. Veel had de jonge doelman niet te doen. Toch is Gorter erg tevreden met zijn debuut. “Ik hoopte de nul te houden. Dat is gelukt én een grote overwinning”, liet een blije Gorter optekenen tegenover ESPN.

Gorter kwam vorige zomer over van Go Ahead Eagles. Bij de club uit Deventer was de doelman vorig seizoen een van de grote uitblinkers. Toch moet Gorter het in Amsterdam vooralsnog doen met speelminuten bij Jong Ajax. “Het was even wennen na mijn transfer. Een pas op de plaats is altijd lastig. Vorig seizoen was ik een belangrijke speler, maar voor een jonge jongen is het goed dat je het niet altijd even makkelijk hebt”, laat Gorter weten.

De doelman ziet ook genoeg perspectief bij Ajax. “Ajax heeft mij niet voor niets gehaald, maar ik moest op nul beginnen, mezelf weer laten zien. Uiteindelijk is me dat toch goed af gegaan. Ik werk hard, ontwikkel me goed. En dit debuut is een beloning. Ajax heeft een plan met mij en ze weten wat ik kan. Ik wil me ook hier laten zien. Ik speelde vorig seizoen nog in de Eerste divisie en nu bij een van de topclubs van de wereld.”

Het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat Gorter eerste doelman van Ajax wordt. Aangezien André Onana komende zomer vertrekt, Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer ook ouder worden, lijkt Gorter gewoon voor zijn kans te moeten gaan.