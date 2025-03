Gorter gefileerd: "Het is een enorme fout dat hij nu speelt"

"Met deze keeper krijgt Ajax een groot probleem. Het is een enorme fout dat Gorter nu speelt", zegt Driessen in Kick-off van De Telegraaf. In het thuisduel met Frankfurt viel Gorter na een kwart wedstrijd in voor de geblesseerde Remko Pasveer, waarna hij geen slechte indruk maakte.

"Maar Ajax moest Matheus sowieso inschrijven", stelt Driessen. "Het seizoen duurt namelijk langer en langer, terwijl een 41-jarige keeper je eerste keus is. Het lag dus wel voor de hand dat Pasveer een keer geblesseerd kon raken. Daar moesten ze wel op inspelen. Het is al eerder gebleken dat Gorter het Ajax-niveau niet heeft. Daarom kon hij ook naar SC Heerenveen en is hij derde keeper. Die jongen heeft anderhalf jaar niet gespeeld. Dat is wel heel lang voor een keeper."

Clubwatcher Mike Verweij is het niet geheel eens met Driessen. "Ter verdediging van hem: Farioli is wel heel gecharmeerd van Gorter. Tegen Frankfurt speelde hij onwennig, maar het is ook niet makkelijk om plots in een vol stadion te spelen als je anderhalf jaar niet hebt gespeeld. Ik geef dat je wel te doen."

Driessen is het daar niet mee eens. "Farioli is blijkbaar zo gecharmeerd van Gorter dat hij een 32-jarige Braziliaan van Braga haalt, die daar op een zijspoor was beland. En hij was gelijk tweede keeper. Zo gecharmeerd is Farioli dus niet van Gorter."