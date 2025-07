'Gorter heeft nieuwe club gevonden, vandaag medische keuring'

Volgens Romano is er al een akkoord bereikt tussen de club en Gorter en wordt de doelman vandaag gelijk medisch gekeurd door de club uit Cyprus. De Amsterdammers hebben naar verluidt een doorverkooppercentage bedongen in het contract van de 25-jarige Gorter.

Gorter staat al vier jaar onder contract bij Ajax, maar slaagde er nooit in om de vaste eerste doelman te worden. Ook een verhuurperiode aan Aberdeen bracht daar weinig verandering in. Gorter heeft nog een eenjarig contract in Amsterdam. Pafos werd vorig seizoen kampioen van Cyprus.