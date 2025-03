Gorter: "Ik was in de rust meer met hem bezig dan hij met mij”

Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Europa League met 1-2 van Eintracht Frankfurt en Remko Pasveer viel al in de eerste helft geblesseerd uit. Jay Gorter zag dat de ervaren doelman erg aangeslagen was door deze enorme tegenvaller.

"Ik was in de rust meer met hem bezig dan hij met mij”, vertelt de invaller van Ajax op de website van het Algemeen Dagblad. "Wij gaan hem heel erg missen. Voor hem is dit supermoeilijk. Ik kon weinig voor hem doen. Het was lastig. Hij was geëmotioneerd", blikt Gorter terug.

"Ik ga straks naar hem toe, kijken wat ik kan doen", sprak hij. "Ik denk dat dit een diepe teleurstelling voor hem is terwijl hij in een geweldige periode zit”, aldus Gorter, die zijn collega als een vriend beschouwt. "Dit gun je niemand", constateert Gorter over het blessureleed van zijn teamgenoot.