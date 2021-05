Geschreven door Jessica Westdijk 17 mei 2021 om 12:05

Zijn naam werd al eerder genoemd als mogelijke aanwinst: Jay Gorter. Voetbal International meldt maandag dat Ajax inderdaad serieuze interesse heeft.

Gorter beleefde met Go Ahead Eagles en fantastisch debuutseizoen in het betaald voetbal. De 20-jarige doelman vestigde een record, met maar liefst 25 cleansheets in dit seizoen. Bovendien promoveerde hij op de laatste speeldag op spectaculaire wijze naar de Eredivisie. Maar het is dus nog de vraag bij welke Eredivisieclub Gorter komend seizoen onder de lat staat. Maandag zou hij gespot zijn op Sportpark de Toekomst.

In Deventer ligt Gorter nog tot medio 2024 vast, maar Ajax wil hem dus graag overnemen. Bij Ajax zou hij waarschijnlijk derde doelman worden. Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer zullen komend seizoen uitvechten wie de eerste doelman wordt.