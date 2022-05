Geschreven door Idse Geurts 16 mei 2022 om 10:05

Jay Gorter mocht afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Vitesse zijn Eredivisie-debuut maken. De 21-jarige doelman stond de hele negentig minuten onder de lat. Hoewel Gorter twee doelpunten moest incasseren, is de sluitpost wel erg tevreden met zijn debuut. Daarnaast is Gorter vooral trots op zijn speelminuten voor Ajax.

“Als klein jongetje heb ik hier al naar uitgekeken. Ik heb net op Instagram gepost dat het mijn grootste droom is, en dat is ook zo. Ik ben opgegroeid met de club, ik ben al mijn hele leven lang fan van Ajax en heb hier in de jeugd al mogen spelen. Dit zijn gouden momenten”, stelt Gorter tegenover de officiële kanalen van Ajax.

Aangezien dit zijn grote droom is, ervoer Gorter wel wat spanningen voorafgaand aan de wedstrijd. Toch hielp het publiek, en zijn medespelers, Gorter erdoorheen. “Als je het veld komt oplopen en je ziet een vol uitvak, dan geeft dat je wel een boost. Ik heb veel aan jongens als Maarten Stekelenburg, Daley Blind en Davy Klaassen. Zij peppen mij op om vol gas te geven, dus dat is altijd mooi.”

Toch kijkt de doelman met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd. “Ik denk dat ik prima gespeeld heb. Ik vond het niet onze sterkste pot. De eerste twintig minuten waren goed, maar daarna hebben we niet laten zien wat we kunnen. Het was ook de laatste wedstrijd van het seizoen, dus iedereen is ook een beetje leeg”, laat Gorter weten.

Wellicht zien we Gorter volgend seizoen regelmatig spelen in het eerste elftal van Ajax. Aangezien Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer al op leeftijd raken, is het geen gek idee dat Gorter volgend seizoen misschien kan uitgroeien tot eerste doelman van Ajax.