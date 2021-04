Geschreven door Jessica Westdijk 21 apr 2021 om 14:04

Jay Gorter beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het betaald voetbal, en hoe. De 20-jarige doelman van Go Ahead Eagles hield al 23 keer de nul, een record.

Een overstap naar Ajax zou hij wel zien zitten, zo vertelt hij aan Voetbal International: “Eerlijk gezegd zou ik het een heel mooie stap vinden. Ik ben jong en het is echt niet zo dat ik nu al ten koste van alles in de Eredivisie moet keepen. Ik geef mezelf de tijd. Er zit voldoende rek in me en als ik elke dag op het allerhoogste niveau met de beste spelers van Nederland kan trainen, word ik daar ook absoluut beter van.”

Gorter speelde van zijn 10e tot zijn 14e al in de jeugd van Ajax: “Ik ben Amsterdammer. Amsterdam zit in mijn bloed, ik zou het dus mooi vinden. Maar het onzin te zeggen dat ik dan niet ergens anders zou kunnen en willen keepen.” Qua voetbal ziet de jonge doelman in ieder geval zeker een match: “Ik durf wel te zeggen dat ik op dat vlak bij de beste keepers van Nederland behoor. Dat komt echt door Ajax. Daar kwam het voor dat je je handschoenen binnen kon laten liggen en alleen maar meedeed met de positiespelletjes. Daar heb ik veel aan gehad.”