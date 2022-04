Geschreven door Idse Geurts 06 apr 2022 om 10:04

Jay Gorter staat weer onder de lat bij Jong Ajax na een blessure aan zijn vinger. De jonge doelman raakte eind februari, net als Remko Pasveer, geblesseerd in de warming-up van de Champions League-wedstrijd tegen Benfica. Hierdoor moest Gorter een maand lang vanaf de zijlijn toekijken. Gorter is nu echter weer helemaal fit en maakte tegen TOP Oss, 4-1 winst, zijn rentree onder de lat bij Jong Ajax. Tegenover de officiƫle kanalen van Ajax laat Gorter zich uit over zijn meest recente blessure.

“Het is wel lastig om het team gas te zien geven, terwijl jij die weken moet missen”, stelt Gorter. “Je gaat wel denken als je thuis zit, terwijl de rest aan het trainen is: ik wil het liefst op het veld staan. Ik heb langer met die blessure aan mijn vinger gezeten dan ik had gewild. Hij was flink uit de kom. Dus dat ‘gekneusde gevoel’ heb ik nog steeds wel een beetje. Maar ik heb al mijn hele leven gekneusde vingers gehad”, laat Gorter zich uit over zijn blessure.

Zijn rentree bij Jong Ajax doet Gorter goed, maar toch staat de doelman natuurlijk het liefste onder de lat bij het eerste elftal. Nu Ajax de afgelopen weken meer doelpunten incasseert, wordt de roep om Gorter ook groter. Hoewel deze tegendoelpunten wellicht kunnen resulteren in een basisplaats voor Gorter, hoopt de doelman zelf niet dat Ajax slechte resultaten behaalt. “Ik hoop totaal niet op tegendoelpunten of domme dingen achterin. We zitten midden in de titelrace, dus ik wil vooral dat Ajax alles blijft winnen. Ik moet zelf vooral hard werken om erin te komen. Verder gun ik het team niets meer dan succes”, besluit Gorter.