Geschreven door Jessica Westdijk 17 jun 2021 om 14:06

Jay Gorter zette onlangs zijn handtekening onder een vierjarig contract bij Ajax. De 21-jarige doelman speelde van 2010 tot 2014 al in de jeugdopleiding van Ajax, maar moest vervolgens vertrekken. Nu is hij dus terug.

“Mijn wereld stortte in. Het deed pijn. Dus ben ik superblij dat ik mezelf alsnog naar Ajax heb geknokt”, vertelt Gorter over zijn vertrek in een interview met De Telegraaf. “Ik was vrij klein en dat vond Ajax destijds een probleem. Pas na mijn tijd in Amsterdam maakte ik een groeispurt door en nu ben ik 1,91 meter.”

Op 25 juni meldt de doelman zich voor het eerst bij Ajax en daar kijk hij enorm naar uit. Hij sprak uitgebreid met Erik ten Hag, Marc Overmars en keeperstrainer Anton Scheutjens en was onder de indruk van hoe Ajax zich in hem verdiept had. “Ze hadden álles geanalyseerd en toonden mijn statistieken, beelden en verbeterpunten. Ik was er al van overtuigd naar Ajax te gaan, maar anders had de presentatie me wel over de streep getrokken. Die zag er geweldig uit en uit het plan spreekt vertrouwen.” Over de inhoud van dat plan wil Gorter nog niet te veel kwijt, maar het lijkt erop dat we hem komend seizoen eerst in Jong Ajax zullen zien.