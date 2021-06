Geschreven door Jessica Westdijk 12 jun 2021 om 16:06

De transfer van Jay Gorter naar Ajax is inmiddels officieel afgerond. De club kondigde de komst van de doelman zaterdagmiddag officieel aan. Gorter heeft in Amsterdam een contract voor 4 seizoenen getekend.

Het afgelopen seizoen was voor Gorter zijn eerste seizoen in het betaald voetbal en daarin schreef hij meteen geschiedenis. Hij boekte een record aantal cleansheets en promoveerde op spectaculaire wijze op de laatste speeldag met Go Ahead Eagles.

Dat leverde de 21-jarige doelman flink wat interesse op. Ajax leek al snel zijn voorkeur te hebben: Gorter is een Amsterdammer en speelde van 2010 tot 2014 ook al in de jeugdopleiding van Ajax. Tussendoor lagen de onderhandelingen tussen Ajax en de club uit Deventer even stil. Go Ahead zou van Ajax een drie keer zo hoge transfersom vragen als van andere clubs. Uiteindelijk kwamen beide clubs eruit en wordt er naar verluidt zo’n 1 miljoen euro betaald voor de jonge doelman.