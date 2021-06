Geschreven door Jessica Westdijk 01 jun 2021 om 19:06

De transfer van Jay Gorter naar Ajax is inmiddels zo goed als rond, zo meldt De Telegraaf. Ajax en Go Ahead Eagles zijn het eens geworden over een transfersom van ongeveer € 1 miljoen. Bovendien heeft Go Ahead een doorverkooppercentage kunnen bedingen.

De overstap van de 21-jarige doelman hing al een tijdje in de lucht, al werden de onderhandelingen tussentijds wel even gepauzeerd. Waar Go Ahead eerder aan belangstellende clubs een vergoeding van € 750.000 vroeg, wilde het van Ajax opeens ruim € 2 miljoen hebben. Daar ging Marc Overmars logischerwijs niet mee akkoord. Uiteindelijk deed de promovendus dus water bij de wijn en is er een deal uitgekomen.

Voor hoe lang Gorter in Amsterdam gaat tekenen, is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk zal het gaan om een contract voor 4 jaar. De talentvolle doelman maakte afgelopen seizoen indruk met een recordaantal cleansheets en gaf zelf aan ook graag naar Ajax te willen. Zijn familie komt uit Amsterdam en hij speelde al eerder in de jeugd van Ajax.