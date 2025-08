Gorter ziet 'amateurisme' bij Ajax: "Via een WhatsApp-bericht..."

Jay Gorter maakte een aantal weken geleden de overstap van Ajax naar de Cypriotische kampioen Pafos FC. De doelman werd in Amsterdam deze zomer verbannen naar 'kleedkamer 2', die bestond uit spelers die geen toekomst meer hadden bij Ajax. Gorter heeft zich verbaasd over zijn laatste weken in Amsterdam.

"Die waren minder, ja", erkent de sluitpost in gesprek met De Telegraaf. "De club slaat een nieuwe weg in, wil afrekenen met het recente verleden (de periode na het vertrek van Marc Overmars, red.) en dat is hun goed recht. Maar je merkte dat het voor de club ook heel onwennig was een 'kleedkamer 2' in het leven te roepen. We hebben met alle spelers die waren verbannen ook wel gelachen om het amateurisme."

Gorter werkt zonder pardon aan de kant geschoven. "We kregen de mededeling via een WhatsApp-bericht, mochten alleen op De Toekomst komen als het eerste weg was en deden soms met vijf man een rondootje van veertig minuten", aldus de doelman, die wel fanatiek bleef trainen. "Uiteindelijk hebben we allemaal met de kin omhoog en borst vooruit keihard getraind, want er telde maar één ding: optimaal fit bij onze nieuwe clubs aankomen."

Hij verliet Ajax met een dubbel gevoel. "De behandeling van de afgelopen weken verwachtte ik niet, omdat ik heel lang in de jeugd heb gespeeld en er nog heel veel mensen zijn die ik jarenlang ken, zoals de mensen in de keuken", geeft hij aan. "Ze hebben mij als jong jochie meegemaakt, me na mijn tijd bij Go Ahead Eagles zien terugkomen en voor mijn dochtertje gezorgd als ik haar meenam naar wedstrijden."

"Ajax zit in mijn hart. Ik ben van jongs af aan fan. Maar vooral de mensen binnen de club maken Ajax speciaal. Als je dan niet meer in de kantine op De Toekomst mag komen, dan doet dat ongelofelijk veel pijn. Vooral omdat ik ook geen afscheid heb kunnen nemen", meent Gorter, die ook met een goed gevoel terugkijkt. "Spelen voor Ajax is altijd mijn droom geweest. Ik had gehoopt veel meer dan zestien wedstrijden achter mijn naam te krijgen, maar moet eerlijk zijn en had het gewoon beter moeten doen. Toch ben ik trots het logo op mijn borst te hebben gehad. Er is geen grotere club in Nederland."