Geschreven door Jordi Smit 28 jan 2021 om 13:01

Antony heeft zijn eerste zes maanden in Nederland achter de rug. De snelle buitenspeler maakte bij Ajax vooralsnog een uitstekende indruk met beslissende doelpunten. Tegelijkertijd uitten Marco van Basten en Henk Spaan de laatste weken openlijk kritiek op de Braziliaan, die soms wat te fanatiek is in zijn duels. Het lijken vooralsnog leerpunten, want voetballen kan de snelle dribbelaar als geen ander.

Dat de Braziliaan zijn hand niet omdraait voor drukte om zich heen, bewees hij 10 januari tijdens de topwedstrijd tegen PSV. Na een 0-2 achterstand had Antony de stand inmiddels gelijk getrokken en leken de Amsterdammers zelfs aanspraak te maken op een overwinning. De bezoekers verdedigden met man en macht én probeerden bovenal de bewegelijke Antony in toom te houden. De Braziliaan kreeg na 71 minuten spelen de bal aan de rechterkant van het speelveld aangespeeld, maar had geen afspeelmogelijkheden. In plaats van de bal in te leveren, koos hij plotseling ervoor om deze over Philipp Max heen te wippen. Vervolgens stond Noussair Mazraoui volledig vrij om de bal te ontvangen.

Feilloze techniek

De fluwelen techniek van Antony laat het hart van vele Ajax-supporters sneller kloppen. Wanneer de creatieveling op zijn directe tegenstander afstormt, dan weet deze niet wat Antony gaat doen. Buitenom is mogelijk, maar de Ajax-uitblinker kan net zo makkelijk de route binnendoor nemen. Schieten of voorgeven: het valt allemaal binnen de kwaliteiten van Antony. Zo bewees hij op bezoek bij FC Twente een afgemeten voorzet in huis te hebben op het hoofd van Sébastien Haller. De boomlange spits hoefde uitsluitend van de grond te komen en zijn hoofd voorwaarts te bewegen, waarna de bal snoeihard het doel in verdween.

De statistieken spreken voorlopig voor zich. Antony stond bij Erik ten Hag dit seizoen vijftien Eredivisiewedstrijden in het basisteam, terwijl hij tweemaal als invaller aan het werk mocht. In die wedstrijden zorgde de Braziliaan voor zeven doelpunten en acht assists, waardoor hij een uitstekend gemiddelde heeft voor zijn eerste seizoen bij Ajax. Tegen Sparta Rotterdam (uit) en Vitesse (thuis) zorgde hij zelfs voor een overwinning, terwijl hij tegen Willem II (uit) en PSV (thuis) zijn ploeg een punt bezorgde. Hij is daarom niet alleen belangrijk met zijn acties, doelpunten en assists, maar won voor Ajax dit seizoen ook gewoonweg zes extra punten.

Het lijkt Antony dan ook geen moeite te kosten om zich aan Nederland aan te passen. In de podcast Gringolândia vertelde hij half januari al dat hij grotere uitdagingen gewend is: “Vroeger voelde ik druk, toen ik in de favela woonde, om negen uur ‘s ochtends naar school ging en pas om negen uur ‘s avonds weer iets at. Daar is dit niks bij. Ik heb me heel snel aangepast.” De aanvaller benadrukte dat zijn land- en teamgenoot David Neres een belangrijke rol speelt. “Ik was niet in mijn eigen land, sprak de taal niet en kwam terecht in een andere cultuur. Hij heeft me daar enorm bij geholpen. Ik heb een geweldige steun aan David”, aldus Antony.

Kritische blik

Vooralsnog is het huwelijk tussen Ajax en Antony uitstekend te noemen en kan dit alleen nog maar beter worden, al heeft de Braziliaan inmiddels ook met druk van buitenaf te maken. Van Basten stelde na de thuiswedstrijd tegen PSV dat Antony naar zijn gevoel veel balverlies leed en daarmee zijn teamgenoten niet altijd van dienst was. De voormalig topvoetballer vertelde in het tv-programma Rondo: “Ik heb het al vanaf het begin gezegd: het is een goede speler, maar hij is niet zo goed als de meeste mensen verkondigen. In de kranten lees je dat hij de beste speler en aankoop is, maar ik heb het eerlijk gezegd nog niet echt gezien. Vandaag leed hij bijvoorbeeld heel veel balverlies.”

Niet alleen Van Basten is nog niet onder de indruk van Antony, ook Spaan zet openlijk vraagtekens bij het spel van Antony. De Braziliaanse aanvaller had het afgelopen zondag lastig tegen Fortuna Sittard. Hij maakte in de wedstrijd vervolgens een natrappende beweging richting zijn tegenstander, wat volgens Spaan niet door de beugel kan. “Die jongen moet lekker doorgaan met zijn geïrriteerde attitude, des te eerder krijgt Neres zijn basisplaats terug”, schrijft hij in Het Parool. “Het enige wat schitterde aan Antony, waren zijn statistieken. Tadic speelde ‘een niet zo gelukkige wedstrijd’, te meer omdat het zijn back was die de gelijkmaker van Fortuna erin schoot.”

Algemeen Dagblad-columnist Willem van Hanegem is juist helemaal weg van Antony. Na de thuiswedstrijd tegen PSV noemde Van Hanegem hem met afstand de beste speler van het veld en dichtte hij Antony een grootse toekomst toe. “Die jongen heeft werkelijk alles”, liet Van Hanegem optekenen. “Hij kan in de kleine ruimte passeren en hij heeft startsnelheid. Na rust kreeg hij de ruimte wel en toen was hij echt met afstand de beste speler op het veld. Feyenoord moet zondag naar de Arena en ik vraag me af hoe ze die gozer aan banden gaan leggen.” Dat laatste liep toch anders af dan Van Hanegem vooraf verwachtte, want tegen Feyenoord kon Antony voor weinig gevaar zorgen.

Strakkere dekking

Vanwege het behaalde niveau van Antony gaan tegenstanders zich namelijk steeds beter instellen op de dribbelaar, zo bleek ook Feyenoord te doen. Dick Advocaat gaf Tyrell Malacia in de Johan Cruijff Arena de opdracht mee om Antony geen moment de ruimte te geven om weg te draaien en zijn actie te maken. Daar slaagde de linksback ruimschoots in: bij elke pass richting Antony stond Malacia klaar om de bal te onderscheppen. Hetzelfde was in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard het geval. Antony moest het voortdurend tegen een dubbele dekking opnemen en kreeg het zo vaak niet voor elkaar om de bal bij een ploeggenoot te krijgen. Het resulteerde erin dat de aanval was verkeken en zijn ploeg weer tientallen meters achteruit moest.

Duidelijk is dat Antony de komende weken en maanden beter met de strakkere dekking moet omgaan. Met slimme loopacties en het verbeteren van zijn inzicht moet hij in staat zijn om zijn tegenstanders in de Eredivisie de baas te zijn. Daarvoor heeft hij echter óók zijn medespelers nodig. Zo gebeurde het in de topwedstrijden tegen PSV en Feyenoord regelmatig dat Mazraoui en Zakaria Labyad de ruimtes voor hem dichtliepen, waardoor hij het tegen meer directe tegenstanders moest opnemen. Door hem ruimte te geven én op het juiste moment aan te spelen, maken zij de kans groter dat Antony langs zijn linksback komt en gevaar kan stichten met een voorzet of schot op doel.

In die zin moet de komst van Haller de komende periode voor verandering zorgen. Met zijn lichamelijke kracht en voetballende vermogen heeft de centrumspits als geen ander de kwaliteiten om de bal bij zich te houden en zo zijn medespelers de kans te bieden om te bewegen. Dat moet Antony meer ruimte bieden om zijn niveau verder omhoog te werken. Ondertussen moet Antony blijven presteren, want hij voelt al weken de hete adem van Neres in zijn nek. Neres toonde in de wedstrijden die hij dit seizoen mocht spelen al aan van onschatbare waarde te kunnen zijn voor zijn team, waardoor Antony bepaald niet lichtzinnig met zijn concurrentie kan omgaan. Het is alleen maar goed nieuws voor Ajax, want van verslapping kan voorlopig allerminst sprake zijn.