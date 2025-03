Gouka: "Dan was de verkoop van Devyne Rensch een schande geweest"

Ajax won zondag met 1-0 van Almere City en staat nu acht punten voor op PSV. Mikos Gouka ziet dat de Amsterdammers echt wel kwaliteit in de selectie hebben. Ook wijst hij naar het feit dat er vaak weinig kritiek is wanneer een ploeg goed presteert.

"Ik heb wel altijd gedacht, ook vorig seizoen toen ze slecht waren, dat ze helemaal niet van die hele slechte spelers hebben. Wat ik ook wel grappig vind... Als Ajax nu wat punten had verspeeld, dan was de verkoop van Devyne Rensch aan Italië (AS Roma, red.) een schande geweest", zegt Gouka in de AD Voetbalpodcast. "Nu hoor je er helemaal niemand over. En Gaaei ontpopt zich inmiddels, nu hij elke keer negentig minuten mag spelen, tot een zeer bruikbare rechtsback."

"Vorig seizoen werd hij daar ook al wel voor aan gezien door mensen, maar toen liet hij niet genoeg zien. Als het misgaat, ga je altijd kijken naar waar het mis ging. Als het goed gaat, hoor je dat vaak niet", merkt de journalist op.