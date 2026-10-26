Gouka geniet van Ajacied: "Als hij wil, duwt hij hem onder het gras"

Arokodare geldt al als publiekslieveling bij Ajax én is bijna wekelijks belangrijk met doelpunten. "Het is echt een verrijking voor de Eredivisie. Hij is vrolijk en na afloop staat hij allemaal mensen te omhelzen", vertelt Gouka in de AD Voetbalpodcast.

Volgens de journalist laat de spits zich ook niet snel gek maken. "Tegen Verschuren had hij een vervelende middag. Je ziet dan vaak dat de irritatie kan oplopen", aldus Gouka. "Verschuren heeft een beetje de Goes-mentaliteit. Je vraagt je af hoe hij uit de jeugd van Ajax kan komen. Het is in geen velden of wegen een Ajax-verdediger."