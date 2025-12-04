Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Gouka: "Hij creëert meer kansen dan Gloukh, Saibari en Mijnans"

Niek
Mikos Gouka
Mikos Gouka Foto: © BSR Agency

Mikos Gouka heeft het in een analyse op de website van het Algemeen Dagblad opgenomen voor Sem Steijn. De verslaggever weet dat de aanvallende middenvelder regelmatig op de bank zit bij Feyenoord, maar ziet dat de statistieken van de miljoenenaankoop 'interessant' zijn. 

"Want wie specifiek naar de cijfers van Steijn kijkt, ziet geen getallen voorbijkomen van iemand die de boot in Rotterdam lijkt te hebben gemist. Het zijn geen cijfers die direct een rijtje scouts uit de Premier League naar Rotterdam lokken, maar slecht is het niet", benadrukt hij. "Bij FC Twente maakte hij meer doelpunten dan je zou verwachten op basis van de kwaliteit van de kansen (expected goals), bij Feyenoord juist iets minder", aldus Gouka. 

"Maar: Steijn creëert opvallend meer kansen voor zijn teamgenoten dan in het verleden in Enschede", vervolgt hij. "Natuurlijk is dat deels logisch omdat hij in een beter team speelt, maar hij creëert óók meer kansen – zelfs vanuit open spel – dan de aanvallende middenvelders van de directe concurrenten: Steijn (3,1 per duel), Ismael Saibari (2,0), Sven Mijnans (2,5), Oscar Gloukh (1,3) en Kristian Hlynsson (1,2)", constateert Gouka over de spelers van PSV, AZ, Ajax en Twente. 

"Bovendien scoort hij vaker en is zijn schotconversie hoger, en dat allemaal met minder speelminuten", legt hij uit. "Zijn cijfers vergeleken met Valente, Targhalline en Timber zijn zoals je mag verwachten bij een schaduwspits. Steijn wint minder duels, verovert veel minder ballen, zet minder tackles in, verstuurt minder passes en is aanzienlijk veel minder vaak aan de bal. Daartegenover staat dat Steijn meer goals, assists, gecreëerde kansen en schoten achter zijn naam heeft staan, al tikt hij zoals gezegd met die cijfers zijn niveau van vorig seizoen bij FC Twente nog niet aan. En daar wringt de schoen", besluit Gouka. 

