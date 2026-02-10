Gouka voorspelt strijd om tweede plek: "Zal net te veel zijn"

Ajax en Feyenoord maken dit seizoen weinig indruk, terwijl NEC wel aan een uitstekend jaar bezig is. De ploeg van Dick Schreuder staat met een wedstrijd minder één punt achter nummer twee Feyenoord en twee punten boven nummer vier Ajax. "Dat moeten ze nog 12 wedstrijden volhouden. Dat kan, maar je hebt het idee dat het ook een keer verkeerd kan gaan vallen", stelt Gouka in de AD Voetbalpodcast.

Gouka verwacht dat de druk richting het einde van het seizoen te groot wordt voor NEC. "Dat zal voor NEC misschien net te veel zijn. Van de achtervolgers op PSV is het wel de ploeg met het duidelijkste voetbalidee. Maar in de laatste weken komt er iets anders bij kijken", weet de journalist. "Ik denk dat NEC een gat richting Feyenoord en Ajax nodig heeft om zeker te zijn dat ze het volhouden. Als het nek aan nek wordt, ligt dat voor Feyenoord en Ajax meer in hun comfortzone dan voor NEC."