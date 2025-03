Gouka wijst naar Baas: "En dan wordt er in Nederland gezegd..."

Mikos Gouka vindt het mooi dat Youri Baas voor de eerste keer is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De journalist vindt het een 'mooi verhaal', zo vertelt hij in de AD Voetbalpodcast .

"Ik vind het van Youri Baas een mooi verhaal", zegt Gouka. "En dan wordt er in Nederland meteen gezegd dat Read bij Oranje moet. Hij heeft geweldig gespeeld in de Champions League en ook tegen FC Twente. Bondscoaches kijken natuurlijk gewoon naar wat zal in de selectie. Hij moet een linksbenige verdediger hebben, dat is Baas. Read is rechtsbenige verdediger. En daar, nu Dumfries er niet is, is het natuurlijk ook wel eens een keer de kans om Frimpong, die tot de Europese top behoort, ook een keer wat speeltijd te geven."

"Bovendien kan Koeman het met Timber en met Geertruida natuurlijk nog oplossen, dus het is geen noodzaak", aldus Gouka. "Het is wel nog steeds apart dat Read weer bij Onder 19 zit, al heeft Reiziger dat wel uitgelegd. Onder 19 heeft de kwalificatie en je kunt een eindtoernooi halen, Jong Oranje speelt vriendschappelijke wedstrijden, dus daarom hebben ze het zo gedaan."

De journalist vindt het wel treurig dat de Feyenoord-speler nu moet opdraven bij Oranje O19. "Misschien moet je dat een speler eigenlijk niet meer aandoen als je middels Champions League hebt gespeeld. Dat je ergens op een amateurveld kwalificatie speelt. Dan moet je denk ik iets verder gaan en dan moet je misschien ook een beetje afscheid nemen van het feit dat je denkt 'we moeten dat toernooi halen', want die jongen is dat uiteindelijk nu al ontgroeid."

De journalist van het Algemeen Dagblad denkt dat je moet schakelen. "Dan moet je weer verder kijken en dan kun je het misschien beter met jongere spelers oplossen. Maar als bondscoach zijnde, dan weet je nou helemaal zeker op het einde dat je altijd een beetje moet bijsturen en het is misschien nog niet het allerlaatste wat hij moet doen. Vaak zie je dat het gedurende die trainingsweek ook nog wat gebeurt", besluit Gouka.