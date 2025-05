Gouka ziet spitsendiscussie: "Met Weghorst is Ajax gevaarlijker"

Na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam is de spitsendiscussie bij Ajax weer losgebarsten. Mikos Gouka geeft de complimenten aan Wout Weghorst, terwijl hij kritisch is op Brian Brobbey.

"Met Weghorst is Ajax gevaarlijker. Hij is steeds aanwezig als hij invalt", begint Gouka in de AD Voetbalpodcast. "Ik kan me ook niet voorstellen dat hij niet langer dan een halfuur kan spelen. En hoe Brobbey speelde, de laatste weken al, hoe hij van het veld liep en hoe hij op de bank zat, verraadt niet dat het een spits in absolute topvorm betreft."

De journalist vervolgt: "Dat hij niet de meest meevoetballende spits zou zijn, vind ik ook meevallen. Farioli zal zelf in zijn hoofd hebben wat het beste voor Ajax is. Een trainer in de laatste wedstrijden denkt ook: het gaat niet meer om de relaties, maar om het over de streep trekken van een prijs", zo klinkt het.