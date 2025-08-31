AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Gözübüyük uitgeroepen tot beste scheidsrechter: "Hij is de baas"

Arthur
bron: De Telegraaf
Brian Brobbey en Serdar Gözübüyük
Brian Brobbey en Serdar Gözübüyük Foto: © Pro Shots

Serdar Gözübüyük is door een selectie van oud-internationals uitgeroepen tot beste scheidsrechter van het seizoen 2024-2025. De arbiter ontving de prijs, ook wel de gouden kaart genoemd, uit handen van Ruud Gullit, die lovende woorden had voor Gözübüyük.

"De wijze waarop je fluit geeft aan dat je baas bent over de wedstrijd, maar de wedstrijd is nog steeds de baas," zei Gullit. "Ik bedoel daarmee dat hoe minder je aanwezig bent, des te beter dat is voor de wedstrijd. En ik denk dat je daar een goede flow in hebt gevonden, waardoor door jou geleid wedstrijden heerlijk zijn om naar te kijken. Ik hoop dat de UEFA dat ook gaat zien en dat je binnenkort een Europese finale mag fluiten." De oud-international sprak deze woorden tijdens de uitreiking van de prijs, die door De Telegraaf in het leven is geroepen.

"Als scheidsrechter doen wij het nooit goed," aldus Gözübüyük. "Maar dit soort momenten zijn dan wel mooi: een stukje waardering die je namens de oud-internationals terugkrijgt, daar ben ik best wel trots op."

De ambities van de 39-jarige arbiter reiken verder dan deze prijs. "Als scheidsrechter naar het EK en naar het WK. De laatste keer was ik aanwezig op het EK, maar dan als vierde official. Mijn echte droom is om de focus daarop te leggen."

De jury, bestaande uit 35 oud-internationals van het Nederlands elftal, waaronder Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Wim Kieft en Ruud Gullit, bepaalde gezamenlijk dat Gözübüyük dit seizoen de beste arbiter was. "Transparanter kunnen we het niet doen. Het is een eerlijke verkiezing, waar altijd de terechte winnaar uitkomt," aldus Marcel van der Kraan, chef sport van De Telegraaf.

