Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Het laatste Ajax Nieuws

'Gratis' Ziyech in Spaanse belangstelling: "Geen grote salarissen"

Arthur
bron: Voetbal International
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Niet alleen Tyrell Malacia staat in de belangstelling van het Spaanse Elche CF, zo meldt Voetbal International. Ook de naam van oud-Ajacied Hakim Ziyech (32) is bij de club gevallen. De Marokkaanse international speelde het afgelopen halfjaar bij Al-Duhail in Qatar, maar is nu transfervrij.

Het contract van Ziyech bij Al-Duhail is verlopen, waardoor hij momenteel zonder club zit. Mensen rondom Ziyech zijn druk bezig om een nieuwe bestemming voor hem te vinden. Elche lijkt bereid om mee te denken. De Spaanse promovendus probeert daarnaast ook Tyrell Malacia van Manchester United te huren.

Voetbal International schrijft ook dat er over het salaris is gesproken. "Elche en Ziyech informeerden naar elkaar, maar het verschil tussen vraag en aanbod is nog groot. De Spaanse club betaalt normaliter geen grote salarissen en dus zullen de partijen of water bij de wijn moeten doen, of op zoek moeten naar andere opties."

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
