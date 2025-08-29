'Gratis' Ziyech in Spaanse belangstelling: "Geen grote salarissen"

Niet alleen Tyrell Malacia staat in de belangstelling van het Spaanse Elche CF, zo meldt Voetbal International . Ook de naam van oud-Ajacied Hakim Ziyech (32) is bij de club gevallen. De Marokkaanse international speelde het afgelopen halfjaar bij Al-Duhail in Qatar, maar is nu transfervrij.

Het contract van Ziyech bij Al-Duhail is verlopen, waardoor hij momenteel zonder club zit. Mensen rondom Ziyech zijn druk bezig om een nieuwe bestemming voor hem te vinden. Elche lijkt bereid om mee te denken. De Spaanse promovendus probeert daarnaast ook Tyrell Malacia van Manchester United te huren.

Voetbal International schrijft ook dat er over het salaris is gesproken. "Elche en Ziyech informeerden naar elkaar, maar het verschil tussen vraag en aanbod is nog groot. De Spaanse club betaalt normaliter geen grote salarissen en dus zullen de partijen of water bij de wijn moeten doen, of op zoek moeten naar andere opties."