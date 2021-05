Geschreven door Jordi Smit 16 mei 2021 om 17:05

Ryan Gravenberch brak aan het begin van het seizoen definitief door bij Ajax. De middenvelder is inmiddels niet meer weg te denken uit het basisteam en kan zich deze zomer opmaken voor het Europees kampioenschap met het Nederlands elftal.

De talentvolle voetballer kijkt met een positief gevoel terug op zijn eerste complete seizoen met Ajax. Hoewel de Amsterdammers in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma een uitschakeling moesten verwerken, won Ajax wel de KNVB Beker en het landskampioenschap. “Het was een heel mooi seizoen. We eindigen met de dubbel: dat is eigenlijk het mooiste dat je kan bereiken. Ik kijk terug op een heel mooi seizoen met veel hoogtepunten, maar ook slechte dingen”, zo wijst hij bij ESPN op teleurstellende wedstrijden van zichzelf. “Daar moet ik ook van leren, maar dat komt goed.”

Gravenberch merkte gedurende het seizoen dat de tegenstanders van Ajax hun tactiek meer op hem aanpaste, waardoor hij minder vrijheid kreeg om te voetballen. “Je speelt veel wedstrijden, waardoor tegenstanders ook meer op je gaan letten. Dan moet je ook andere dingen proberen. Ik leg de lat aardig hoog voor mezelf.” De Oranje-international zag zijn ploeg zondagmiddag nog een 1-3 overwinning boeken op Vitesse. Hij vond het niet eenvoudig om zich voor het duel op te laden. “Natuurlijk. Je bent al kampioen, het is de laatste wedstrijd, we hebben heel veel wedstrijden gespeeld en iedereen is een beetje vermoeid. Dus het was wel een beetje opladen, maar wel gelukt.”