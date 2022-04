Geschreven door Idse Geurts 06 apr 2022 om 16:04

Het zat er al aan te komen, maar nu lijkt de kogel door de kerk: Ryan Gravenberch heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Bayern München. Dit meldt het Duitse medium BILD. De middenvelder moet echter nog wel wachten op een akkoord tussen Bayern en Ajax.

Dit laatste akkoord lijkt echter nog lastig te worden. Ajax wilt tussen de 30 en 35 miljoen euro ontvangen voor Gravenberch, terwijl Bayern niet hoger wilt gaan dan 25 miljoen euro. Er zit dus nog een vrij grote kloof tussen beide partijen. Desalniettemin moet Ajax Gravenberch deze zomer verkopen, wil het nog een transfersom ontvangen. Wellicht zorgt deze urgentie ervoor dat Ajax alsnog overstag gaat. Mochten Ajax en Bayern tot een akkoord komen, dan staat er voor Gravenberch dus niks meer in de weg om zijn transfer te maken.

Daarnaast meldt BILD ook dat Noussair Mazraoui, zo goed als zeker, naar Bayern vertrekt. Mazraoui leek eerst nog op weg naar FC Barcelona, maar Bayern lijkt een streepje voor te hebben. De Duitse topclub biedt de rechtsback onder andere een jaarsalaris van tien miljoen euro, wat fors meer is dan het geboden salaris van Barcelona. Daarnaast is Mazraoui ook persoonlijk benaderd door Bayern-coach Julian Nagelsmann en directeur Oliver Kahn via een telefoongesprek. Dit heeft Mazraoui overgehaald om toch een transfer naar Duitsland te maken. De rechtsback maakte eerder al bekend dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt bij Ajax.