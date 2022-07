Geschreven door Idse Geurts 08 jul 2022 om 11:07

Het is al enige tijd bekend dat Ryan Gravenberch Ajax verlaat. De jonge middenvelder maakt na twaalf jaar Ajax de overstap naar Bayern München. Tegenover AjaxTV blikt Gravenberch nog één keer terug op zijn periode in Amsterdam.

Gravenberch heeft bij Ajax vrijwel alle jeugdelftallen doorlopen. De middenvelder kijkt met een goed gevoel terug op deze periode, toch kan hij niet één favoriet moment noemen. “Bij mijn eerste buitenlandse toernooi waren jongens als Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Donny Warmerdam erbij. Maar het kampioenschap met O17 en de Youth League met O19 zijn ook mooie momenten. Alles wat ik heb meegemaakt in de jeugd bij Ajax heeft mij gevormd tot de speler die ik nu ben. Je moet altijd jezelf blijven, heb ik geleerd”, stelt Gravenberch.

Op zestienjarige leeftijd (en 130 dagen) werd Gravenberch de jongste debutant ooit bij het eerste elftal van Ajax. Toch ging hierna niet alles zo snel als de middenvelder op dat moment hoopte. “Toen ik debuteerde wilde ik alleen maar minuten in het eerste maken. Ik dacht dat ik er ready voor was. Dat liet ik de trainer ook merken. Uiteindelijk heb ik dat jaar in Jong Ajax gespeeld. Als je achteraf terugkijkt, was Jong Ajax echt gewoon nodig. Vooral het fysieke gedeelte en het ‘betrouwbaar worden op die positie, zoals Erik ten Hag dat zei, was er nog niet echt”, laat de middenvelder weten.

Tot slot vertelt Gravenberch dat het afgelopen kampioenschap zijn mooiste prijs bij Ajax is geweest. “Het landskampioenschap van vorig jaar was mijn mooiste prijs. Ik heb mijn aandeel erin gehad, omdat ik een heel seizoen heb gespeeld”, besluit Gravenberch. Hopelijk zien we de middenvelder ooit nog terug in de clubkleuren van Ajax.