Geschreven door Idse Geurts 30 nov 2021 om 17:11

Ryan Gravenberch is in de strijd om de Trophée Kopa op de achtste plek geëindigd. De Trophée Kopa wordt door France Football uitgereikt aan de beste speler onder de 21 jaar. Toch ging de talentvolle Gravenberch er niet met de prijs vandoor. Deze eer behoort tot de Spaanse middenvelder Pedri. De 19-jarige Pedri behoort tot de vaste basiself van FC Barcelona en het Spaanse elftal. Het is dan ook niet gek dat de Spanjaard de Trophée Kopa in ontvangst mocht nemen. Verder bestaat de top drie uit Jude Bellingham van Borussia Dortmund en Jamal Musiala van Bayern München.

Hoewel Gravenberch dus niet gewonnen heeft, is de achtste plek wel erkenning van zijn stormachtige ontwikkeling. Door velen wordt de middenvelder dus gezien als een van de toptalenten van Europa. Gravenberch is dan ook niet weg te denken uit het elftal van Erik ten Hag. Dit seizoen heeft Gravenberch al 20 wedstrijden in de benen. Hieronder vallen er ook vijf in de Champions League. Als Gravenberch zijn ontwikkeling doorzet, bestaat er een grote kans dat Ajax weer kan uitkijken naar een enorme transfersom.