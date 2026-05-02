Gravenberch en Gakpo over Ajax-PSV: "PSV is heer en meester"
Cody Gakpo plaagt Ryan Gravenberch soms over het kampioenschap van PSV. De teamgenoten van Liverpool stonden in de Eredivisie tegenover elkaar. Gakpo kwam uit voor PSV, terwijl Gravenberch een gewaardeerde kracht bij Ajax was.
Zaterdagavond spelen de twee teams de topper. Voor Ajax staat er nog wat op het spel, terwijl PSV al lang en breed kampioen is. "Ik denk op het begin wat meer dan nu", zegt Gakpo bij ViaPlay, gevraagd naar hoe vaak het duo het over hun oude clubs heeft. "Het verschil is helaas wat groot nu. Vorig seizoen was het wel echt spannend op het einde en toen hadden we het er wel dagelijks over."
Toch laat Gakpo een goed moment voor een grapje niet passeren. "Dit seizoen was PSV gewoon heer en meester en dan kan ik er af en toe wel een sneertje uitgooien. Maar het is ook niet echt nodig, het is gewoon genieten van de winst en dat is prima."
Zet in op Ajax tegen PSV!
Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
