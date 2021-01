Geschreven door Auke Kooreman 29 jan 2021 om 14:01

Niet alle wedstrijden kunnen topwedstrijden zijn, maar donderdagavond moesten de supporters voor de buis wel heel lang zoeken naar gevaarlijke momenten.

“Ik speelde niet geweldig vandaag, als ik mezelf een cijfer zou moeten geven zou ik uitkomen op een onvoldoende,” vertelde Ryan Gravenberch na afloop tegenover ESPN. Klaassen verliet donderdagavond het veld met een beter gevoel. De middenvelder was als ouderwets veel betrokken bij de kansen en scoorde ook een doelpunt. Echter had dat al veel eerder in de wedstrijd gekund. “Ja, wij hadden ook gedacht dat wij met een andere stand de kleedkamer in zouden gaan. Ik had daar persoonlijk wat aan kunnen doen, maar de bal was iets te hoog voor mij. Helaas verwachtte Jurrien Timber niet dat ik hem zou laten gaan, waardoor hij hem ook niet kon binnenkoppen,” aldus Klaassen.

Beide spelers hebben veel zin in aankomende zondag. “De toppers zijn altijd leuke wedstrijden,” zegt Gravenberch. “Zij doen het goed in de topwedstrijden, dus het zal wel een echte topwedstrijd worden,” laat Klaassen weten.

Het middenveld was donderdagavond voor de zoveelste keer veranderd. Ten Hag lijkt zijn ideale middenveld nog altijd niet te hebben gevonden. Echter staan Klaassen en Gravenberch er wel vrijwel altijd in. Klaassen is de vedette van de twee en kan zowel op tien als op zes spelen. “Het maakt mij echt niet uit waar ik sta. Ik heb de laatste tijd veel op zes gespeeld, maar nummer tien is ook altijd leuk.” De andere vaste waarde van het middenveld vond de formatie met Edson Alvarez niet slecht gaan. “In mijn ogen ging het wel goed met Alvarez wat meer controlerend, maar of dezelfde mensen zondag op het middenveld staan, moet je aan trainer vragen.”

De onderlinge duels worden in ieder geval hoogstwaarschijnlijk heel aantrekkelijk. Gravenberch tegen Teun Koopmeiners en Klaassen tegen Fredrik Midtsjø. “Ja, dat worden zeker leuke duels. Persoonlijk vind ik tegen AZ spelen altijd leuk omdat ik met sommigen persoonlijk contact heb. Zo een paar dagen voor de wedstrijd is er dan altijd over de app een onderlinge strijd. Dat is wel leuk,” aldus Gravenberch.