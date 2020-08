Geschreven door Jessica Westdijk 28 aug 2020 om 19:08

Waar Perr Schuurs zijn debuut maakt in de selectie van het grote Oranje, doen Ryan Gravenberch en Jurriën Timber dat bij Jong Oranje. De middenvelder en verdediger zitten dicht bij hun doorbraak in Ajax 1 en dat is ook in Zeist niet onopgemerkt gebleven.

Gravenberch maakte twee jaar geleden al zijn debuut in Ajax 1, Timber zit er sinds de winterstop steeds vaker bij en had vlak voor de coronastop zelfs een basisplaats tegen sc Heerenveen. Zij kunnen nu dus mogelijk minuten gaan maken voor Jong Oranje tegen Jong Wit Rusland en Jong Noorwegen. Naast Gravenberch en Timber zijn ook Noa Lang en Kjell Scherpen opgeroepen, zij zaten er al eerder bij.

Verder debuteren oud-Ajacieden Mitchell Bakker, Sven Botman en Ché Nunnely in deze selectie. De selectie kent sowieso een hoog voormalig-Ajax-gehalte. Ook Dani de Wit, Javairo Dilrosun, Daishawn Redan, Deyovaisio Zeefuik en Kaj Sierhuis zitten erbij.

