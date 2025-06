Gravenberch enthousiast over Ajacied: "Veel met me bezig geweest"

Gravenberch werkte het afgelopen seizoen nauw samen met Heitinga, die bij Liverpool assistent van Arne Slot was. "Hij is veel met me bezig geweest", vertelt de 23-jarige middenvelder, die een stormachtige ontwikkeling doormaakte en verkozen werd tot Talent van het Jaar in de Premier League, aan Voetbal International.

De oud-middenvelder van Ajax had het niet erg gevonden als Heitinga niet was vertrokken. "Ik had graag gezien dat hij bij ons was gebleven", geeft hij toe, "maar ik gun John natuurlijk zijn transfer, ik ben superblij voor hem. Ik denk echt dat Ajax aan hem een heel goede trainer gaat krijgen."