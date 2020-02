Geschreven door Jordi Smit 06 feb 2020 om 12:02

© Proshots

Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch wordt regelmatig in verband gebracht met topclubs in het buitenland en daar kan vanaf vandaag een club bij. Volgens Tuttosport zou Juventus namelijk interesse hebben om het veelbelovende talent over te nemen.

Verjonging

Juventus wil naar verluidt de selectie verjongen. Nadat het met Merih Demiral (21 jaar) en Matthijs de Ligt (20 jaar) de verdediging van een grote schoonmaak voorzag, is nu het middenveld en de aanval aan de beurt. Daar zou Gravenberch een belangrijke rol in kunnen spelen.

Basisplaats

Gravenberch gooit dit voetbaljaar hoge ogen in het team van Erik ten Hag. Gedurende de eerste seizoenshelft deed de middenvelder het al uitstekend bij Jong Ajax, maar na de winterstop is hij zelfs, mede door blessures, bekroond tot basiskracht.

De Italiaanse club zou overigens interesse hebben in nog meer Nederlanders. Zo zou De Oude Dame de verrichtingen van Donyell Malen (PSV) en Myron Boadu (AZ) nauwlettend in de gaten houden. Wellicht krijgen we dus in de toekomst een Nederlands team in Turijn.