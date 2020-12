Geschreven door Auke Kooreman 24 dec 2020 om 15:12

Ryan Gravenberch ging een lange terugreis tegemoet. In de bus van Tilburg richting Amsterdam kon de jonge middenvelder alle gebeurtenissen van 2020 nog even op een rijtje zetten.

“Wij scoren snel, maar dan is alles ook wel gezegd. Iedereen was slordig ik zelf ook en wij maken ook nog onze kansen niet af. Dan wordt her een hele moeilijke avond,” geeft Gravenberch aan voor de camera van FOX Sports. Eerder dit jaar liet de jonge middenvelder zien ook een goeie zelfreflectie te hebben. “Ik was vandaag een beetje slordig. Ik heb goeie dingen laten zien en slechte. Dat is ook een beetje hoe de hele wedstrijd eruit zag.”

Gravenberch maakte in zijn tweede seizoen bij het eerste veel mee. Vorig jaar was de middenvelder vaak een lichtgewicht terwijl hij nu diamant van het team lijkt te zijn. De diamant moet nog goed geslepen worden, maar heeft dit seizoen meerdere keren zijn schoonheid getoond. Gravenberch wil het woord conditie niet in zijn mond nemen. “Het begin was sterk en het einde erg slap. Willem II zakte op het eind helemaal in en dan speel je met 10 man op een helft. Dat is nooit makkelijk, maar deze wedstrijd snel vergeten en opladen voor de grote wedstrijden.”

De middenvelder gaat net als iedereen kerst en oud en nieuw thuis vieren. “Beetje relaxen en op adem komen. Voor zover het kan kerst vieren en chillen met mijn broers.”