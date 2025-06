Gravenberch: "Ik vind het persoonlijk jammer dat hij naar Ajax gaat"

Onder leiding van Arne Slot pakte Liverpool de titel in de Premier League. Toch mag volgens Gravenberch de rol van Heitinga niet worden onderschat, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik vind het persoonlijk jammer dat hij naar Ajax gaat, maar ik denk dat ze een goede trainer aan hem hebben", stelt hij.

Bij Liverpool ontwikkelde Gravenberch zich tot een vaste waarde in het elftal. "De trainer wil altijd graag 'een voetballende 6' in zijn elftal", vertelt hij. "Ik merkte eigenlijk vanaf de eerste training, toen ik bij de groep aansloot in Amerika, dat het lekker ging op die positie. (…) In de Premier League moet je veel lopen, meer nog dan in Nederland, waar het meer om techniek draait."

De middenvelder speelde vrijwel alle duels. "Hou ik dat volhoud? Goede vraag", reageert hij. "Ik denk dat vooral goed herstellen na wedstrijden heel belangrijk is geworden. Goed met je lichaam omgaan. Daarin moet ik ook de staf van Liverpool een compliment geven: zij zorgden ervoor dat wij fysiek altijd perfect waren voorbereid op de wedstrijden."