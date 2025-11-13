Het laatste Ajax Nieuws
Gravenberch gewild door topclub: 'Miljoenenbod wordt voorbereid'
Ryan Gravenberch Foto: © Pro Shots
Ryan Gravenberch staat volgens Transfer News Live in de belangstelling van FC Barcelona. Dat schrijft het medium op X.
De Spanjaarden zijn op zoek naar een defensief ingestelde middenvelder met aanvallende impulsen en zijn daarbij uitgekomen bij Gravenberch. Volgens het medium is FC Barcelona een bod van 44 miljoen pond, bijna 50 miljoen euro, aan het voorbereiden.
Mocht dit gerucht waar worden, dan ontvangt Ajax zo'n 1,6 miljoen euro vanwege een solidariteitsbijdrage van 3,25 procent. Bij Liverpool beschikt de Nederlander nog over een contract tot medio 2028.
Laatste nieuws
Gravenberch gewild door topclub: 'Miljoenenbod wordt voorbereid'
Blind reageert hard: "Allemaal onwaarheden, dan is het juist rancune"
Louis van Gaal zorgt voor lachbui: "Hij is zó vol van zichzelf"
Baas dacht geen basisspeler te worden bij Ajax: "Zo zie je maar"
Brian Tevreden opvolger Kroes? "Heb bij Ajax in keuken gekeken"
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
VIDEO | Salah-Eddine zorgt voor hilariteit met liedje bij Marokko
Oud-Ajacied vangt miljoenenbedrag en haalt uit: "Wéér een dag"
'Ten Hag wijst Ajax af': "Niet terug als je al succesvol bent geweest"
Phillipe Clement naar Ajax? "Weinig om enthousiast over te worden"
Meer nieuws
VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept
'Forbs bakte er geen pepernoot van bij Ajax': "Nu een eerlijke kans"
Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"
Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"
'63-jarige Andries Jonker direct gelinkt aan vacature bij Ajax'
Ajax krijgt duidelijk advies: "Dat moet je toch meteen doen?"
Rafael van der Vaart aan de slag bij Ajax? "Dan stem ik toe"
Nieuwe documentaire over Cruijff met unieke beelden in de maak
Ajax grotere 'heksenketel' dan PSV? "Dat zit hem in de mensen"
Hans Kraay junior voorspelt opstelling Oranje: "11 buitenlanders"
Ouder nieuws
Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"
'Godts kan in winter mogelijk koffers pakken voor megatransfer'
Rafael van der Vaart stellig: "Die moet je niet naar Ajax halen"
Andy van der Meijde gefileerd: "Is hier een storende factor"
Oud-hockeyster steunt Heitinga: "Durfde zijn droom na te jagen"
Frans van Seumeren hard voor Ajax: "Hadden ze moeten houden!"
Oud-Ajacied krijgt gelijk in rechtbank: "Nog 1,2 miljoen euro"
Koeman gaat mogelijk stoppen bij Oranje: "Denk aan nabije toekomst"
'Oud-Ajacied in opspraak geraakt en ontkent lachgasverslaving'
Simonis reageert op mogelijke stap naar Ajax: "Hij regelt dat"
Video’s
VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept
Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"
Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"
Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"
"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"
Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"
Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"
0 reacties