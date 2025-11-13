Gravenberch gewild door topclub: 'Miljoenenbod wordt voorbereid'

Ryan Gravenberch staat volgens Transfer News Live in de belangstelling van FC Barcelona. Dat schrijft het medium op X .

De Spanjaarden zijn op zoek naar een defensief ingestelde middenvelder met aanvallende impulsen en zijn daarbij uitgekomen bij Gravenberch. Volgens het medium is FC Barcelona een bod van 44 miljoen pond, bijna 50 miljoen euro, aan het voorbereiden.

Mocht dit gerucht waar worden, dan ontvangt Ajax zo'n 1,6 miljoen euro vanwege een solidariteitsbijdrage van 3,25 procent. Bij Liverpool beschikt de Nederlander nog over een contract tot medio 2028.