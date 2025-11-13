AD Voetbalpodcast
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Gravenberch gewild door topclub: 'Miljoenenbod wordt voorbereid'

Tom
bron: Transfer News Live
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch Foto: © Pro Shots

Ryan Gravenberch staat volgens Transfer News Live in de belangstelling van FC Barcelona. Dat schrijft het medium op X

De Spanjaarden zijn op zoek naar een defensief ingestelde middenvelder met aanvallende impulsen en zijn daarbij uitgekomen bij Gravenberch. Volgens het medium is FC Barcelona een bod van 44 miljoen pond, bijna 50 miljoen euro, aan het voorbereiden. 

Mocht dit gerucht waar worden, dan ontvangt Ajax zo'n 1,6 miljoen euro vanwege een solidariteitsbijdrage van 3,25 procent. Bij Liverpool beschikt de Nederlander nog over een contract tot medio 2028. 

Video's
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
