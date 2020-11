Geschreven door Jordi Smit 17 nov 2020 om 12:11

© Proshots

Ryan Gravenberch maakt een ongelooflijke spurt in zijn carrière door. De 18-jarige middenvelder heeft pas sinds dit seizoen een vaste basisplaats in Ajax 1. Afgelopen week kwam daar een debuut bij de selectie van het Nederlands elftal bovenop. David Endt voorspelt hem in Tuttosport een grote toekomst.

De voormalig teammanager van de Amsterdammers ziet dat Gravenberch evenals Matthijs de Ligt tot de Europese top kan behoren. Endt vergelijkt hem zelfs met Paul Pogba, die momenteel bij Manchester United speelt. “Ryan heeft eveneens lange benen en veel potentie. Fysiek zit Gravenberch nog niet op het niveau van de Fransman, maar hij is net zo technisch. De Ajax-middenvelder is een absoluut en puur talent. Echt een juweeltje. En dan te bedenken dat hij als speler van Jong Ajax nog veel bekritiseerd werd. Ze zeiden dat hij te traag was aan de bal. Maar die mensen werden misleid door zijn geweldige fysiek. En ze vergaten zijn leeftijd: hij is geboren in 2002 en was pas zestien jaar destijds.”

Endt is er dan ook van overtuigd dat Gravenberch binnen enkele jaren bij een Europa grootmacht voetbalt. “Geloof mij, ik heb Clarence en vele andere kampioenen zien debuteren bij Ajax: Gravenberch is vroegrijp omdat hij iets speciaals heeft. Hij is een diamant. Hoe hoger het niveau, zoals de Champions League laat zien, hoe beter hij wordt.” Stiekem hoopt de Hagenees wél dat Gravenberch de Amsterdamse club nog even trouw blijft. “Ik hoop dat hij nog één à twee jaar bij Ajax blijft om volwassener te worden. Maar het is duidelijk dat de club die met Gravenberch aan de haal gaat, een goede deal sluit.”