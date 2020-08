Geschreven door Jelmer Jager 22 aug 2020 om 11:08

Ryan Gravenberch is tevreden met hoe de voorbereiding verloopt momenteel. Ook al kan het volgens het talent nog beter, hij merkt dat hij fitter en fysiek sterker is geworden de afgelopen periode. “Ik ben tevreden met hoe het tot nu toe gaat, maar het kan natuurlijk nog beter. De arbeid is hoog en we doen veel. Ik merk aan mezelf dat ik steeds fitter wordt. Dus dat gaat de goede kant op. (…) We kregen van Ajax een trainingsprogramma mee in de Corona-periode. Die heb ik helemaal doorgewerkt. Ik merk dat ik fysiek sterker ben geworden. Vooral in het veld als je iemand van je af moet houden of een blok moet zetten, merk ik het”, vertelt de jonge Ajacied aan Ajax TV.

Ajax bereidt zich momenteel met een grote groep voor op het seizoen. Ook een aantal jonge talenten zijn mee, waaronder Brian Brobbey en Kenneth Taylor. “De jongens die ik echt al van jongs af aan ken zijn Brian en Kenneth. Daar speel ik al sinds de F1 mee samen, dus ik ken ze al tien jaar inmiddels. Het is leuk om nu samen met ze bij het eerste te zitten.”

“Wil me graag laten zien”

Gravenberch maakte in de jeugd van Ajax indruk. Hij schoot als een raket door de opleiding en ontwikkelde zich uitstekend. Met de laatste stap naar het eerste had hij best wat moeite. Vooral vanwege de druk van buitenaf. Dat heeft hij naast zich neer kunnen leggen, maar wel voelt hij de druk van zichzelf. “Ik voel niet echt druk, maar wel de druk van mezelf. Dat ik me echt, echt heel graag wil laten zien. En daardoor gaat het soms fout. Ik moet dat proberen los te laten en down to earth blijven. Ik vond het de eerste oefenwedstrijden wel goed gaan, maar ik kan meer laten zien aan de bal. Ik heb mezelf nog niet echt bewezen in de oefenwedstrijden. Ik heb me meer gefocust op het verdedigen en nu moet ik me meer gaan focussen op het aanvallen. Dus in balbezit meer laten zien.”

“Supporters trots maken”

Ajax oefende al twee keer in de Johan Cruijff ArenA. Eén keer voor lege tribunes en tijdens de wedstrijd tegen Utrecht zaten er drieduizend fans in het stadion. “Ja, het is gek om in een lege ArenA te spelen. Met supporters erbij is het zo veel leuker. Ook al waren het tegen FC Utrecht maar drieduizend, het is zo veel leuker dan zonder supporters. Je hebt mensen om je heen. Mensen die houden van Ajax en die willen dat wij winnen. Ook al mogen ze niet juichen, je voelt en krijgt er een bepaalde boost van. Je wilt ze trots maken.”

En dat hoopt Gravenberch te kunnen doen in zoveel mogelijk wedstrijden dit seizoen. “Ik wil zo veel mogelijk wedstrijden spelen en een basisplaats veroveren. Ik speel wel met meer vertrouwen nadat ze met me wilden verlengen. Ze geven me dat vertrouwen, dus dan krijg je zelf ook meer vertrouwen in jezelf. Dat geeft een bepaalde boost en wil je jezelf laten zien.”