Geschreven door Auke Kooreman 26 nov 2020 om 09:11

Ryan Gravenberch overtuigde woensdagavond wederom op het hoogste niveau en was belangrijk door de openingstreffer te maken.

Versnellen, inhouden en zijn perfecte passing laat de supporters elke week weer met ogen open naar de Amsterdammer kijken. Woensdagavond liet Gravenberch de supporters weer genieten. Hij was beslissend en zette met zijn goal de kers op de taart.

“Het was mijn mooiste goal tot nu toe, zeker. Zakaria zegt altijd je moet met je binnenkant schieten en dat werkte uitstekend vanavond,” vertelt hij in gesprek met Helene Hendriks van SBS6. De middenvelder maakte zijn eerste Champions League goal. De 18-jarige is niet de jongste speler die scoort in het miljardenbal, maar kan op vroege leeftijd een prachtig moment afstrepen van zijn bucketlist

De middenvelder was voorgaande de dagen nog erg kritisch op zichzelf, maar was woensdag erg tevreden na afloop. “Ik vond mezelf goed spelen. Aan de bal en zonder de bal was ik vanavond erg sterk net als het hele team.” Ajax speelde goed, maar ging toch de rust in met een teleurstellende 0-0. “Wij speelden erg goed en zeiden ook alleen tegen ons zelf: we moeten alleen nog doelpunten maken en dan komt het goed.” Het kwam allemaal goed. De Amsterdammers wisten met 3-1 te winnen van de Deense koploper.